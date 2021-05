Gojak nella sfida contro il Milan era nella lista dei convocati ma poi è finito in tribuna perchè ha accusato un problema alla schiena

Nella sfida in cui i granata si sono trovati contro un Milan travolgente, capace di bucare la porta di Sirigu per 7 volte, Gojak si è dovuto accomodare in tribuna ad assistere alla partita. Questo perché, dopo essere stato convocato, ha accusato un problema alla schiena. Il centrocampista bosniaco, in una stagione con più ombre che luci, è stato quindi costretto a fermarsi. Nicola adesso spera di recuperare il numero 10 granata in vista degli ultimi tre match che separano il Toro dal termine del campionato. Partite nelle quali la squadra di Nicola si giocherà la permanenza in serie A.

La stagione di Gojak tra alti e bassi

Gojak è arrivato al Toro la scorsa estate proprio negli ultimi minuti dal gong che sanciva la fine della sessione di calciomercato estiva. La prima stagione in granata per il trequartista granata è stata molto deludente. Gojak che ha collezionato fino ad oggi 15 presenze in serie A, oltre alle due in Coppa Italia, riuscendo a trovare una sola volta in campionato la via del gol. Esattamente nel match contro il Parma, terminato 0-3 per i granata. Ora le condizioni del centrocampista bosniaco saranno da valutare per vedere se potrà eventualmente scendere in campo e dare una mano ai compagni in questo rush finale.