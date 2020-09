Toro, l’allenamento di oggi: Verdi torna in gruppo. Ansaldi a parte

Il Torino si è allenato al Filadelfia questa mattina. Ansaldi ha svolto una sessione di lavoro a parte, mentre Verdi è tornato in gruppo

Continua il pre-campionato per il Torino di Giampaolo, che questa mattina ha svolto una sessione di allenamento al Filadelfia in preparazione all’amichevole contro la Pro Vercelli, che si disputerà domani alle 18.00 al Grande Torino. I giocatori granata si sono concentrati su una parte di alvoro altetica ed una più tecnica. Per quanto riguarda invece il fronte infermeria, ci sono novità: Verdi è tornato in gruppo e si è allenato coi compagni. Altra tegola però per Giampaolo: affaticamento muscolare per Ansaldi, che ha svolto del lavoro a parte. Domani è previsto un altro allenamento mattutino per poi lasciare spazio all’amichevole nel pomeriggio.