Torino, l'allenamento al Fila: le condizioni di Berenguer - Toro.it

Nessun problema per lo spagnolo, che ieri ha rimediato una botta in amichevole: si tratta semplicemente di una lieve contusione. Sessione atletica per Verdi

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con un allenamento mattutino. Dopo l’analisi tattica con il tecnico Marco Giampaolo la squadra ha svolto un programma defaticante, in palestra, mentre i portieri hanno lavorato sul campo con il preparatore Di Sarno. Nessun problema per Alex Berenguer, post lieve contusione al ginocchio nel match contro la Pro Patria. I calciatori meno utilizzati nell’amichevole di ieri, unitamente a Simone Verdi, hanno infine concluso l’odierna sessione con alcune esercitazioni sulla parte atletica. Domani in calendario due allenamenti.