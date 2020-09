Toro, l’allenamento di oggi: Verdi e Singo ancora a parte

Doppia seduta al Fialdelfia per il Torino di Giampaolo in vista dell’amichevole con la Pro Patria, in programma per domani alle ore 18

Continua la preparazione del Torino al Filadelfia. Oggi doppia sessione di allenamento per Giampaolo ed i suoi in vista dell’amichevole contro la Pro Patria, in programma per domani alle ore 18.00. La mattinata ha visto i giocatori a disposizione perchè non impegnati con le rispettive nazionali, dividersi in due gruppi dopo una prima parte in palestra, per lavorare sulla aprte tattica. Durante la seduta pomeridiana i granata si sono concentrati sulla parte tecnica e su quella atletica, concludendo con una partitella. Singo e Verdi hanno sovlto ancora del lavoro a parte. Domani è in programma un allenamento mattutino e poi il match allo stadio Grande Torino.