Filadelfia, l'allenamento del Torino del 31 agosto 2020

L’allenamento del Torino al Filadelfia: seduta pomeridiana per i granata con Verdi sottoposto a terapie. Ha lavorato a parte anche Singo

Ha ripreso questo pomeriggio, il Torino, la preparazione al Filadelfia in vista dell’inizio della nuova stagione. Il tecnico granata Marco Giampaolo ha svolto inizialmente una seduta atletica con i granata impegnati in alcuni test fisici, per proseguire poi sul campo. La seduta è infatti proseguita con una parte di lavoro tecnico concluso poi con una partitella a tempo e campo ridotti. Tra i giocatori a disposizione del tecnico ha lavorato a parte Singo, con un programma differenziato, mentre Verdi si è sottoposto a terapie.