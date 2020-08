Torino, Verdi non si è allenato: problema alla coscia per il trequartista - Toro.it

Solo terapie questo pomeriggio per Simone Verdi a causa di una distrazione all’adduttore lungo della coscia sinistra: salterà l’amichevole col Novara

Simone Verdi domani pomeriggio non sarà in campo nell’amichevole contro il Novara: il trequartista quest’oggi è stato costretto a sottoporsi a delle terapie a causa di una distrazione all’adduttore lungo della coscia sinistra che non gli ha permesso di svolgere l’allenamento agli ordini di Marco Giampaolo. Le condizioni del calciatore granata verranno valutato nei prossimi giorni.