L’allenamento del Torino al Filadelfia del 19 agosto 2021 in vist dell’Atalanta: si rivede Belotti in gruppo. Le ultime

Manca sempre meno all’inizio della Serie A, che vedrà il Torino impegnato contro l’Atalanta. Juric sta infatti ultimando gli ultimi dettagli in vista della prima giornata. I granata si sono allenati oggi al Filadelfia in una sessione pomeridiana. La prima parte si è concentrata sull’attivazione muscolare, per poi lasciare spazio alla parte tattica. Dal fronte infermeria, Belotti ha svolto parte dell’allenamento col resto del gruppo. Ancora a parte invece Ansaldi, Kone e Millico. Domani è in programma un’altra sessione.