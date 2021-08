L’allenamento del Torino al Filadelfia del 18 luglio 2021: torna Baselli, solo differenziato per Belotti. Le ultime

Il Torino si è allenato nel pomeriggio di oggi, 18 luglio 2021, al Filadelfia, per preparare la partita di Serie A contro l’Atalanta. E’ tornato in gruppo Daniele Baselli, che ha svolto con i compagni l’intera seduta. Ha svolto solo una seduta personalizzata, invece, Andrea Belotti, che è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato in Coppa Italia. Assieme al Gallo hanno svolto un allenamento differenziato anche Ansaldi e Millico. La squadra ha svolto, dopo un’analisi video, una partitella a campo ridotto e a ranghi misti.