Torino, le novità dall’allenamento a porte chiuse dei granata di Longo al Filadelfia: tornano in gruppo De Silvestri, Baselli e Zaza

Arrivano buone notizie dall’allenamento a porte chiuse del Torino al Filadelfia: Longo infatti ha potuto far svolgere gran parte del lavoro di gruppo anche ai tre giocatori granata più acciaccati: De Silvestri, Zaza e Baselli che poi hanno svolto un programma di riatletizzazione mentre il resto del gruppo terminava l’allenamento. La seduta è stata composta da lavoro atletico con una seconda parte della sessione dedicata al lavoro tecnico-tattico in vista del match di San Siro di lunedì 17 febbraio contro il Milan di Stefano Pioli. Il Torino tornerà ad allenarsi domani, giovedì 13 febbraio, per una sessione mattutina; il Filadelfia sarà aperto ai tifosi dalle 10:45.