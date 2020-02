Torino, oggi allenamento a porte chiuse: ma il Fila riaprirà domani

Torino, seduta di allenamento a porte chiuse per i granata di Longo: da giovedì mattina il Filadelfia tornerà aperto ai tifosi

No, non è un ritorno a brutte vecchie abitudini, è soltanto una seduta – dove probabilmente il Torino studierà determinate strategie per affrontare il Milan – importante e per cui il Filadelfia rimarrà chiuso quest’oggi ai tifosi granata che dopo l’allenamento a porte aperte di ieri pomeriggio dovranno aspettare fino a giovedì mattina, dalle 10:45, per poter risolcare lo storico e leggendario campo di via Filadelfia. Le ultime dall’infermeria parlano di un lento ritorno di Baselli e Zaza con il gruppo come visto nella seduta di ieri e ancora a riposo De Silvestri dopo la lieve distorsione in Toro-Samp.