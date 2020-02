Allenamento a porte aperte al Filadelfia per il Torino di Moreno Longo che prepara la trasferta di lunedì sera a San Siro contro il Milan di Pioli

Dopo essersi riaperti dopo diversi mesi, i cancelli del Filadelfia – in una Torino sferzata da un vento fortissimo – ritornano varcabili dai tifosi granata che potranno assistere all’allenamento di questo pomeriggio direttamante dagli spalti dell’impianto sportivo del Toro. Servono vicinanza e unione tra squadra e tifosi visto il periodo difficile che nonostante l’arrivo di Moreno Longo non ha da subito trovato una chiave di volta. Lunedì sera, sul palcoscenico dello stadio di San Siro, il Torino affronterà il Milan, uscito a pezzi dal derby contro l’Inter e che ha già avuto il “piacere” di mettere ko i granata in Coppa Italia.

L’allenamento pomeridiano

Ore 14.50 Fra pochi minuti inizierà l’allenamento pomeridiano al Filadelfia, il primo dopo la sconfitta di sabato scorso del Grande Torino contro la Sampdoria.

Ore 15.00 Sul campo del Filadelfia non si vedono ancora i giocatori del Torino ma soltanto Longo che a bordo campo parla con alcuni dei suoi collaboratori in attesa dell’inizio dell’allenamento. Ancora poche le presenze invece dei tifosi sugli spalti in questo pomeriggio luminoso e primaverile pomeriggio di febbraio