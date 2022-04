Giornata importante per capire se Belotti e Pobega potranno tornare in campo dopo gli infortuni rimediati contro la Lazio

Sono attese in giornata delle novità in merito agli infortuni che Andrea Belotti e Tommaso Pobega hanno rimediato nel corso della gara contro il Lazio. Partita terminata in pareggio, lasciando tanto amaro in bocca al Toro, con i granata che hanno subito la rete dell’1-1 nei minuti finali. Tornando ai due ko, quello del Gallo e quello del centrocampista granata, nelle prossime ore si scoprirà se e quando i due giocatori del Toro torneranno in campo. La speranza è che nessuno di loro abbia concluso la stagione a sole sei partite al termine del campionato. Il numero 9 del Toro, durante il match contro i biancocelesti, è stato costretto a uscire a causa di noie a un flessore. Belotti farà di tutto per tornare a disposizione di Ivan Juric, anche perchè il capitano granata ha già saltato molte partite per un infortunio rimediato nella prima parte della stagione. Il capitano granata vuole dare una mano al Toro in questo rush finale di stagione, prima di dover decidere una volta per tutte il suo futuro.

Per Pobega fastidio alla caviglia

Anche Pobega, così come Belotti, nel match contro la Lazio è stato costretto a uscire anzitempo dal campo, dopo aver rimediato una violenta contusione alla caviglia. Un problema per il centrocampista ex Spezia che ha fatto drizzare le antenne anche al Milan, squadra che detiene il cartellino di Pobega. Anche il club rossonero dunque, spera che il centrocampista triestino non si sia fatto niente di che. Infine, c’è da sottolineare che oggi sarà una giornata importante anche per Rolando Mandragora, per capire se potrà tornare a disposizione per il match contro lo Spezia, dopo aver saltato le sfide contro Milan e Lazio a causa di un problema muscolare.