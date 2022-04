Al Filadelfia Praet è tornato a lavorare con i compagni, ancora fuori i “vecchi” infortunati: differenziato per Zaza, lavoro riatletizzante per Djidji e Mandragora

Dal Fila una buona notizia per Juric: Praet è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni e questo vuol dire che sarà condonabile per sabato contro lo Spezia. Oltre agli ultimi infortunati (da Belotti a Pobega, Izzo e Lukic) ancora a parte i giocatori che già non avevano preso parte alla trasferta di Roma e pure alla precedente sfida casalinga col Milan. Zaza è alle prese con l’infortunio (ha svolto differenziato), così come Mandragora e Djidji, che hanno svolto lavoro riatletizzante. Terapie per Warming.