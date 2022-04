Tommaso Pobega, Sasa Lukic e Armando Izzo sono tutti usciti malconci dalla partita di sabato contro la Lazio

Non solo Andrea Belotti, dalla partita di sabato contro la Lazio sono usciti dal campo con qualche acciacco anche Armando Izzo, Sasa Lukic e Tommaso Pobega. I tre calciatori granata oggi si sono sottoposto ad alcuni esami per valutare l’entità dei rispettivi infortuni. Izzo ha riportato una sofferenza al muscolo semi-membranoso di sinistra e per questo oggi non si è allenato ma ha svolto soltanto delle terapie. Terapie anche per Lukic e Pobega: il primo ha ha riportato un trauma conclusivo al gemello mediale sinistro, il secondo un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra.