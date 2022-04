Il Torino e lo sponsor Beretta si sono fatti carico delle spese per la ristrutturazione dei locali al piano terra e al piano interrato: in totale una spesa di circa 600 mila euro

Ad agosto 2020 l’offerta pervenuta alla Fondazione per il completamento dell’area relax e della sala ristorazione, dopo quasi due anni finalmente l’inizio dei lavori al Filadelfia. Come già noto a prendersi carico – dal punto di vista economico – dei lavori sarà il Torino insieme allo sponsor Beretta. La cifra si aggirerebbe intorno ai 600 mila euro: 400 mila per la sala mensa e area ristorazione (quelli versati da Beretta), 200 mila circa per l’area relax e sala riabilitativa. I lavori sono stati affidati alla Vitech srl, società con sedi a Piscina e Collegno.