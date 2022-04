Mandragora ha smaltito la febbre, Izzo l’infortunio che lo ha costretto allo stop: entrambi sono tornati a disposizione di Juric

Ivan Juric ha recuperato sia Armando Izzo che Rolando Mandragora. Il difensore e il centrocampista quest’oggi, infatti, si sono regolarmente allenati con i propri compagni di squadra, segno che l’infortunio avuto dal numero 5 è alle spalle così come l’influenza che non ha permesso al centrocampista di patire per Bergamo. Gli unici giocatori che non sono ancora rientrati in gruppo sono Fares, Warming e Pjaca, fermatosi proprio durante la partita contro l’Atalanta.