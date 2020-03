Il Torino si è allenato: doppio lavoro al Filadelfia - Toro.it

Gli allenamenti del 10 marzo 2020: i granata hanno lavorato regolarmente al Filadelfia. Doppia seduta per Belotti e compagni

Il Torino (per ora) non si ferma. Al contrario di alcuni club di Serie A – tra cui Fiorentina, Lazio e Milan, che hanno optato per sospendere anche il lavoro settimanale – i granata hanno proseguito gli allenamenti al Filadelfia. E agli ordini di Moreno Longo hanno svolto una doppia seduta tra mattina e pomeriggio, equamente divisa tra parte atletica e parte tecnica. Prima di aprile, in ogni caso, il Toro non tornerà in campo: la Serie A e tutto il mondo dello sport si fermano in ottemperanza al decreto per l’emergenza Coronavirus.