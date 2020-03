Torino: doppia vittoria contro Gozzano e Alessandria, sotto gli occhi di Cairo - Toro.it

Nel primo test la formazione granata ha battuto 2-1 il Gozzano, poi ha superato per 4-2 l’Alessandria: entrambe le partitelle sono state al Grande Torino

Il Torino si allena a giocare a porte chiuse. Allo stadio Olimpico Grande Torino – a non al Filadelfia – per il doppio test contro Gozzano e Alessandria (formazioni che militano entrambe nel campionato di serie C) l’unico spettatore presente era il presidente Urbano Cairo che, questa mattina, ha prima potuto vedere la vittoria per 2-1 contro il Gozzano, in gol Zaza con una pregevole acrobazia e Aina, poi il successo per 4-2 sull’Alessandria (doppietta di Verdi, gol di Belotti e Edera). Moreno Longo ha presentato due formazioni diverse, implementando la Rosa con gli innesti di alcuni Primavera.