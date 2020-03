Torino: domani doppio test contro Alessandria e Gozzano - Toro.it

Nel weekend il Torino non scenderà in campo in campionato, al Filadelfia sono così state organizzate due partite contro Alessandria e Gozzano

Nel prossimo weekend il Torino non giocherà. O meglio, non lo farà in campionato perché la squadra di Moreno Longo comunque scenderà in campo per due partite di allenamento: una contro il Gozzano, l’altra contro l’Alessandria (tutte e due le squadre militano nel campionato di serie C). Entrambe si disputeranno in un Filadelfia blindato a causa dell’allarme Coronavirus (e non per scelta di tecnico o società): una domani mattina, l’altra domani pomeriggio. In questo modo Moreno Longo potrà far disputare partite intere a tutti i suoi giocatori, un modo per far ritrovare la migliore condizione fisica alla squadra.

Torino: l’allenamento di oggi

Nel frattempo questa mattina il Torino ha svolto un allenamento al Filadelfia incentrato sulla tattica, dopo che nella prima parte della seduta Andrea Belotti e compagni hanno lavorato in palestra.