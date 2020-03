Filadelfia, l'allenamento del Toro: anche Adopo in gruppo - Toro.it

La seduta di allenamento del Torino al Filadelfia / Seduta tecnico-tattica per i ragazzi di Longo: tutti a disposizione del tecnico

Sul campo del Filadelfia, ufficialmente chiuso per ottemperare ai provvedimenti del Governo in materia di coronavirus, si è riuntio questa mattina il Toro di Longo per una seduta di allenamento svolta tra campo e palestra. Dopo una prima parte di lavoro atletico, infatti, Belotti e compagni si sono concentrati sulla parte tecnico-tattica terminata poi con una partitella a campo ridotto. Buone notizie arrivano dall’infermeria che si è ufficialmente svuotata: anche Adopo, infatti, ha recuperato dalla contusione lombosacrale rimediata nei giorni scorsi ed è rientrato definitivamente in gruppo. I granata si ritroveranno poi nella giornata di domani con in programma una seduta mattutina al Filadelfia.