L’allenamento al Filadelfia alla vigilia di Torino-Benevento: tra i granata si ferma anche Lukic, ecco il motivo

Rodriguez ha lavorato a parte assieme a Milinkovic-Savic, Baselli, Murru e Gojak. Ma soprattutto, all’allenamento della vigilia di Torino-Benevento non ha preso parte Sasa Lukic, impegnato nella riabilitazione dopo l’infortunio evidenziato dopo la partita contro la Lazio. Il serbo ha accusato un interessamento distrattivo al tendine adduttore lungo di sinistra. Un consulto eseguito presso la clinica della dott.ssa Muschaweck a Monaco di Baviera, presso la quale era già stato seguito in precedenza, ha ravvisato gli estremi per una stabilizzazione chirurgica che è stata eseguita con successo. Il gruppo ha invece svolto un programma tecnico, sotto gli occhi del presidente Cairo.