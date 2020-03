Torino, il programma di oggi: porte chiuse al Filadelfia - Toro.it

Il programma del 4 marzo 2020: il Torino si allenerà al mattino a porte chiuse. In calendario una seduta tecnico-tattica, da valutare Edera

Dopo due giorni a porte aperte, il Filadelfia torna blindato per l’allenamento di oggi – 4 marzo 2020. Il Torino si allenerà questa mattina presso il centro sportivo, poi si recherà allo stadio per un pranzo di squadra, ormai divenuto consueto sotto la gestione Longo. In programma c’è una seduta tecnico-tattica. E saranno da valutare le condizioni di Simone Edera, uscito anzitempo dalla sessione di ieri: lo stop del numero 20, comunque, non preoccupa.