Toro, l'allenamento al Fila: tutti in gruppo tranne Adopo - Toro.it

L’allenamento del Toro al Filadelfia / Lavoro personalizzato al Filadelfia per Adopo, per il resto del gruppo partita contro la Primavera

Dopo le sedute di allenamento a porte aperte, il Torino si è ritrovato questa mattina sul campo del Filadelfia per una seduta di allenamento a porte chiuse in attesa di scoprire la decisione della Lega Calcio in merito ai recuperi delle partite di Serie A. E proprio in attesa di scoprire quando i granata potranno recuperare la sfida contro il Parma e disputare quella contro l’Udinese, Belotti e compagni hanno sostenuto questa mattina una partita di allenamento contro la Primavera granata. Per Longo è stata l’occasione di vedere all’opera tutti i propri giocatori, schierandoli in posizioni differenti con diverse formazioni nei due tempi di gioco. Nessun problema infortuni per il tecnico granata che ha dovuto rinunciare al solo Adopo alle prese con terapie e programma personalizzato.