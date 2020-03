Torino-Primavera: ecco tutti i gol della partitella al Filadelfia / VIDEO - Toro.it

Questa mattina al Filadelfia si è disputata una partitella di allenamento tra il Torino di Moreno Longo e la Primavera di Marco Sesia: ecco i gol

Sui due campi del Filadelfia, il Torino sta proseguendo i propri allenamenti senza però sapere con esattezza quando disputerà la prossima partita di campionato e quale sarà il suo avversario. Questa mattina la squadra di Moreno Longo ha disputato una partitella in famiglia contro la Primavera di Marco Sesia, che invece sa già da qualche giorno che non scenderà in campo nel prossimo weekend: la partita in casa del Bologna è infatti stata rinviata a data da destinarsi.

Torino-Primavera: i gol

Tra i grandi protagonisti della partitella ci sono stati Andrea Belotti, Simone Zaza, Vincenzo Millico e Lyanco, tutti e quattro in gol. Alle 21.30 su Torino Channel è possibile vedere tutte le immagini della sfida in famiglia, intanto ecco i gol: