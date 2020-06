Toro, la ripresa al Filadelfia: il programma di oggi

Il Torino torna oggi ad allenarsi al Filadelfia dopo un giorno di riposo concesso da Moreno Longo ai suoi. Al via gli ultimi preparativi

Riprende la preparazione in vista dell’avvio di Serie A, che vedrà il Torino aprire le danze contro il Parma sabato 20 giugno alle ore 19.30. Dopo un giorno di stop concesso ai suoi, Longo torna a lavorare al Filadelfia, per sistemare gli ultimi dettagli. Anche oggi quindi i granata sfrutteranno i campi del centro sportivo per arrivare al meglio contor i gialloblu. Tornerà ad allenarsi Djidji, assente nell’ultimo allenamento a causa di motivi personali. Verdi invece continuerà con le terapie e le sessioni individuali.