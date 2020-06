Torino, partitella in famiglia: doppio Belotti, gol di Zaza. Assente Djidji - Toro.it

Dal Filadelfia, l’allenamento del 10 giugno 2020: il resoconto della partitella, che ha visto Belotti e Zaza sugli scudi. Djidji out per un permesso

Il Torino, prima del giorno di riposo in programma domani, ha vissuto un pomeriggio intenso di calcio al Filadelfia. I granata, sotto gli occhi di Moreno Longo, si sono sfidati in una partita di allenamento in famiglia. Ecco il resoconto pubblicato dal club: “La sfida in famiglia è finita 2-1: doppietta di Belotti, gol di Zaza. Assente Djidji, che ha usufruito di un permesso. Queste le due formazioni, con i portieri che si sono alternati nel ruolo: da una parte Ghazoini, Nkoulou, Celesia, De Silvestri, Adopo, Meite, Enrici, Edera, Belotti, Berenguer. Dall’altra Izzo, Lyanco, Bremer, Singo, Lukic, Rincon, Aina, Greco, Zaza e Millico”.

Domani, al Filadelfia, ci saranno solo staff tecnico, medico e i calciatori infortunati o che hanno la necessità di intensificare la preparazione.