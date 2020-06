Torino, doppio allenamento al Filadelfia: corsa e tattica verso il Parma - Toro.it

L’allenamento del 9 giugno 2020: il Torino effettua un doppio lavoro agli ordini di Moreno Longo. Nessuna novità sul fronte infortunati

Una giornata indenne è una mezza vittoria, per Moreno Longo, che in pochi giorni ha perso Baselli e Verdi per infortunio e ha già gli uomini contati in vista della ripresa della Serie A. Nell’allenamento di oggi – 9 giugno 2020 – non sono venuti a galla nuovi problemi fisici tra i calciatori del Torino, che hanno effettuato una doppia sessione al Filadelfia. Parte atletica ed esercitazioni per reparti al mattino, programma tecnico e partite a tema nel pomeriggio. Una dura giornata che sarà replicata domani, quando Belotti e compagni si alleneranno nuovamente due volte.