Toro, la ripresa al Filadelfia: in quattro non si allenano in gruppo

L’allenamento odierno al Filadelfia in vista del Parma ha visto quattro giocatori granata svolgere del lavoro personalizzato

Pausa natalizia terminata anche per i giocatori del Toro, che oggi hanno ripreso gli allenamenti al Filadelfia in vista della sfida con il Parma in programma per domenica. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, gli uomini di Giampaolo si sono concentrate sulla parte tecnico-tattica. Ancora brutte notizie dal fronte infermeria: si sono allenati a aprte Ansaldi, Bonazzoli, Millico e Murru, con del lavoro personalizzato. I tamponi svolti in mattinata hanno però dato esito negativo per tutti. Per domani è in programma un nuovo allenamento al Filadelfia.