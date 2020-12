Torino, domani la ripresa al Filadelfia

Il programma del Torino al Filadelfia / Dopo la pausa per le festa natalizie i granata di Giampaolo tornano a lavoro in vista del match contro il Parma

Appena il tempo di festeggiare il Natale in famiglia che per il Torino di Marco Giampaolo è già ora di ricominciare a lavorare. Belotti e compagni, infatti, si ritroveranno nella giornata di domani sul campo del Filadelfia per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Parma in programma per il prossimo 3 gennaio. Una sfida che sarà non solo la prima del 2021 ma anche la prima di un trittico che vedrà i granata impegnati, nelle due sfide successive, contro Verona e Milan nell’intento di strappare quanti più punti possibile e risalire finalmente la china di una classifica che li vede fanalino di coda a quota 8. Da domani, dunque, il Torino di Giampaolo riparte e dovrà farlo con un’altra marcia per cancellare un ultimo anno disastroso e ritrovare il carattere e i risultati che la squadra e soprattutto i tifosi meritano.