Il Toro prosegue con i preparativi al Filadelfia in vista del Napoli. Nessun recupero sul fronte infortunati

Manca poco alla chiusura del 2020 ed il Toro come ultima avversaria avrà il Napoli di Gattuso. La sfida in programma per domani allo stadio Diego Armando Maradona vedrà a confronto le due squadre nel match valido per la 14a giornata di Serie A. Giampaolo ha perciò proseguito con i preparativi in quella che potrebbe rivelarsi la sua ultima partita da guida tecnica del Toro. I granata hanno svolto una sessione tecnico-tattica al Filadelfia. Nessuna novità sul fronte infermeria, che ha visto Bonazzoli allungare la lista degli indisponibili. Domani mattina è prevista la rifinitura alla quale seguirà l’annuncio dei convocati per la trasferta di Napoli.