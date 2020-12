I granata sono tornati a lavorare al Filadelfia per preparare il match contro il Napoli

Dopo il pareggio di ieri pomeriggio contro il Bologna, Belotti e compagni sono tornati ad allenarsi al Filadelfia. Una sessione di scarico per chi ieri è sceso in campo contro la squadra di Mihajlovic mentre per il resto del gruppo un lavoro tecnico. Bonazzoli dopo l’infortunio, che ieri si è fatto male durante la partita, si è sottoposto a delle indagini strumentali che hanno escluso lesioni di tipo muscolare. Per il Toro domani è in programma un allenamento dopo il quale è previsto il pranzo e la partenza per Napoli.