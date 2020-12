Torino: Baselli e Verdi lavorano in parte con il gruppo

Il Torino si è allenato quest’oggi al Filadelfia in vista della partita di domenica contro il Bologna: novità da Baselli e Verdi

Oggi la squadra di Marco Giampaolo ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta di ieri sera contro la Roma. I granata che sono scesi in campo contro i giallorossi hanno svolto un a sessione di scarico, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento tecnico. Da evidenziare il fatto che sia Baselli che Verdi hanno svolto parte dell’allenamento insieme al resto della squadra. Per Belotti e compagni domani è in programma una sessione tecnico-tattica.