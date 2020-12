Ansaldi ai box per infortunio: ecco l’esito degli esami

Cristian Ansaldi ha accusato un interessamento distrattivo al muscolo bicipite femorale della coscia destra

Cristian Ansaldi, nella partita contro la Roma, è uscito dopo neanche venti minuti a casa di un infortunio. Il difensore del Torino quest’oggi si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato per lui un interessamento distrattivo al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni del difensore granata verranno tenute sott’occhio giorno per giorno in base alla sua evoluzione clinica. E’ a forte rischio la sua presenza per la sfida di campionato contro il Bologna.