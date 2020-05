Torino, domani altri tamponi: i granata si preparano agli allenamenti di gruppo

Il programma del 21 maggio prevede altri tamponi: il Torino effettuerà tutti i test che il protocollo prevede prima di tornare agli allenamenti collettivi

Il Torino si prepara agli allenamenti collettivi, che il nuovo protocollo – modificato e rimodificato nei passaggi tra Figc, Governo e Comitato tecnico-scientifico – permetterà non appena le squadre ottempereranno alle operazioni preliminari alla ripresa. Tra queste rientrano i test di screening per atleti e staff tecnico, che si svolgeranno anche nella giornata di domani: tamponi, da ripetere poi ogni quattro giorni, e test sierologici. Così il gruppo granata si prepara al rientro a pieno regime al Filadelfia, dove ancora oggi si sono svolti esclusivamente sessioni facoltative e individuali.

Torino, secondo ciclo di tamponi

Nella giornata di giovedì 21 maggio, dunque, difficilmente il Toro di Longo potrà tornare a lavorare al gran completo. Prima andranno completate le visite mediche necessarie per ricominciare in sicurezza, che come detto sono in calendario anche per domani.

Potrebbero arrivare presto, poi, novità riguardo all’unico calciatore del gruppo trovato positivo al primo ciclo di tamponi: il ragazzo in ogni caso sta bene.