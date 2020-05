Toro, Longo inizia a fare sul serio: al Fila schemi e partitelle

Filadelfia, Longo diversifica gli allenamenti di gruppo con le partitelle, lavorando sugli schemi di gioco, oltre che al recupero della forma

Con il via libera per gli allenamenti di gruppo, il Toro di Longo è pronto a ripartire. Se queste sono settimane cruciali per decidere le sorti del campionato, i granata hanno intenzione di non farsi cogliere impreparati in caso di ripresa. Longo può infatti tornare a fare sul serio, dedicandosi a sessioni di lavoro maggiormente diversificate e che richiamano gli allenamenti normali. Schemi, partitelle ma non solo per fare pian piano riapprocciare i suoi al gioco, da cui sono lontani ormai da tre mesi. C’è tanto da ricostruire, ma è un modo di ripartire da zero e lasciarsi alle spalle i risultati negativi ottenuti nelle ultime giornate di campionato disputate.

Allenamenti di gruppo e piccoli passi verso la normalità

Dopo la seconda tornata di test e tamponi, risultati tutti negativi, si è fatto un altro piccolo passo verso la normalità in casa Toro. Gli allenamenti di gruppo sono ripartiti nel weekend, coinvolgendo l’intero organico, che sta cominciando a riaffiatarsi ed a ritrovare l’intesa diventata deficitaria con il passare del temo. Le lacune provocate dalla distanza dai campi prolungata ovviamente non si colmano in qualche giorno, ma Longo ha già in mente come far tornare i suoi in condizione. Le sessioni di lavoro verranno infatti intensificate e favoriranno il gioco di squadra, senza dimenticare però il recupero della forma fisica ottimale.