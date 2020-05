Toro il programma del 22 maggio allenaementi di squadra

Effettuati i test di controllo per i giocatori del Torino: Longo può riprendere il lavoro di gruppo. Alcuni dei granata proseguiranno nel lavoro individuale

Anche per il Torino oggi è il giorno zero, quello della ripartenza. E questa volta a tutti gli effetti. Belotti e compagni, infatti, dopo essersi sottoposti al secondo ciclo di test fisiologici e tamponi per controllare lo stato di salute e la negatività al coronavirus, torneranno sul campo del Filadelfia in gruppo. Dopo l’ok del Comitato tecnico scientifico, infatti, anche Longo potrà tornare a lavorare con la squadra al completo con l’obiettivo di ricostruire la condizione fisica e l’intesa tra i suoi giocatori. Ricostruire, in sostanza, una squadra che possa affrontare nel miglior modo possibile l’ultima parte di stagione qualora arrivasse il via libera alla ripartenza della Serie A. Da oggi, quindi, basta con le sedute individuali e gli allenamenti in piccoli gruppetti: le precauzioni resteranno ovviamente d’obbligo ma nel complesso si tornerà alla normalità. Anche se non per tutti.

Lavoro individuale per ritrovare la condizione

Il Toro si prepara dunque a tornare alla normalità anche se lo farà, comprensibilmente, per gradi. Sulla carta, infatti, dopo i test effettuati nella giornata di ieri, Longo potrà tornare a lavorare con e in gruppo, tuttavia, non tutti i giocatori saranno in grado di affrontare da subito le sedute di squadra.

Non tutti i granata, infatti, sono nelle stesse condizioni fisiche ed è più che probabile che per alcuni di loro sia necessario proseguire con le sedute personalizzate.