Filadelfia, la rifinitura del Toro: tutti i tamponi negativi

L’allenamento di rifinitura del Toro prima del match contro l’Atalanta / Buone notizie per Giampaolo: tutti i tamponi sono negativi

Ottime notizie per il Toro tutti i tamponi effettuati sul gruppo squadra hanno dato esito negativo. Un sollievo per Giampaolo e i suoi uomini che negli ultimi giorni hanno dovuto convivere con lo spauracchio di un possibile contagio che, in caso fosse risultato effettivamente positivo, avrebbe potuto compromettere il match di domani pomeriggio (fischio di inizio ore 15) al Grande Torino contro l’Atalanta. E invece la sfida ci sarà: Belotti e compagni ha svolto questa mattina la consueta seduta di rifinitura nella quale, dopo l’analisi tattica, hanno svolto un lavoro tecnico chiuso con una partitella a ranghi misti e tempo e campo ridotti. Questa sera, la squadra granata si ritroverà per il consueto ritiro prepartita.