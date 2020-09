Filadelfia, affaticamento muscolare per Rincon

L’allenamento del Toro al Filadelfia / Le condizioni di Rincon verranno valutate giorno per giorno. Lavoro personalizzato anche per Vojvoda

Dopo la sconfitta del Grande Torino contro l’Atalanta la squadra granata si è ritrovata quest’oggi al Filadelfia per riprendere i lavori in vista del prossimo match di campionato contro il Genoa in programma il prossimo 3 ottobre. Una giornata nella quale la notizia più attesa riguardava le condizioni di Rincon, uscito anzitempo dalla sfida contro i bergamaschi. Per il General, si parla di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista verranno rivalutate nei prossimi giorni. Tra gli altri infortunati, Rodriguez ha proseguito nel personale lavoro di recupero mentre Vojvoda si è sottoposto ad un allenamento personalizzato per recuperare dall’affaticamento agli adduttori della coscia sinistra.

Toro, l’allenamento al Filadelfia

Tornando all’allenamento, il tecnico Giampaolo ha suddiviso il gruppo in due: i calciatori impegnati sabato contro l’Atalanta hanno svolto una sessione di scarico tra campo e palestra mentre i resto della squadra ha proseguito nella preparazione tecnico-tattica conclusa poi con una partitella a campo e tempo ridotti. Nella giornata di domani il Toro si ritroverà al Filadelfia per una doppia seduta di allenamento.