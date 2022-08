Le dichiarazioni dell’allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta 2-1 con il Torino.

Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta rimediata contro il Toro. L’allenatore dei lombardi ha dichiarato: “Oggi il Torino ha fatto più di noi. Quindi la sconfitta è meritata. Abbiamo cercato di giocarcela nel loro terreno forte ma sfruttando anche quelli che sono i nostri punti di forza. Le loro conoscenze superiori hanno fatto poi la differenza. Sicuramente l’atteggiamento, l’idea, accettare di volerla giocare con coraggio, le occasioni anche noi le abbiamo avute. La squadra non ha fatto male da questo punto di vista. Sicuramente è venuta fuori un po’ più di esperienza, di qualità, di conoscenze che loro hanno in questo momento rispetto a noi. Sicuramente sui gol ci sono degli errori nostri– ha proseguito il tecnico dei grigiorossi- la differenza sta lì. Cosa dirò adesso ai miei giocatori? Dobbiamo lavorare, io non devo rimproverare l’atteggiamento. Abbiamo un percorso da fare, ma sapevamo cosa ci aspettava. Secondo me il percorso è quello giusto, è da portare avanti con coraggio. Il rammarico è non aver regalato un risultato positivo ai tifosi. Ma davanti abbiamo avuto una squadra superiore in alcune situazioni. La Cremonese però può raggiungere pian piano questo livello”.