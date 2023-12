Le parole di Andreazzoli dopo la sconfitta dell’Empoli contro i granata di Juric: ecco l’analisi del tecnico

“Abbiamo iniziato al contrario rispetto a come volevamo. Abbiamo dato forza a una squadra che non aveva bisogno di aiuto. Abbiamo giocato male la prima mezz’ora, non come squadra ma individualmente. Non c’è stato un singolo che non abbia commesso errori di gestione, che poi fanno cambiare l’inerzia della gara. Nel secondo tempo ci siamo scrollati di dosso con il gol subito, ci siamo ripresi e abbiamo migliorato il rendimento. Sia il gol annullato che l’errore di Cancellieri mi rammaricano, perché hanno la stessa valenza. Bisogna accettare il fuorigioco se la regola è questa. Se vogliamo parlare di regole, però, c’è anche quella che parla del portiere che deve tenere la palla massimo 6 secondi, e credo che il loro portiere abbia tenuto la palla almeno il doppio. Non sono però queste le situazioni che voglio analizzare. Occorre avere i mezzi per essere ambiziosi, e l’unico mezzo che noi abbiamo per adesso è il lavoro. I miei ragazzi mi soddisfano molto quasi sempre, esclusa la prima mezz’ora di oggi”.