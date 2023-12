Al termine della partita vinta contro l’Empoli, Linetty ha rilasciato un’intervista esprimendo la soddisfazione per i tre punti ottenuti

Vittoria di misura ma di carattere per il Torino, che è riuscito a imporsi sull’Empoli con il risultato di 1-0. Grande prestazione da parte della squadra e in particolare da Linetty, che è tornato in mezzo al campo dopo la squalifica che lo aveva costretto a saltare la sfida di Frosinone. Il polacco è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita, affermando: “Vogliamo sempre vincere. Contro il Frosinone non siamo riusciti, ma non abbiamo perso. È la terza gara consecutiva in cui non prendiamo gol, stiamo facendo molto bene in fase difensiva. Stasera siamo riusciti a segnare e poi abbiamo respinto l’assalto dei giovani dell’Empoli. Quando giochiamo con due attaccanti giochiamo bene e ci troviamo, penso che si veda sul campo”.