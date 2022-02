L’argentino Ansaldi ha commentato la sconfitta del Torino contro il Cagliari, nella giornata che ha segnato il ritorno di Mazzarri

Prima partita da titolare per Ansaldi dopo quattro mesi, anche se il risultato non ha premiato né lui né il Torino: “Si fa il massimo per quello, trovare il risultato è la cosa più importante e in questo mese di febbraio non abbiamo fatto quello che volevamo. Dobbiamo continuare a lavorare, è la strada giusta”, ha spiegato l’argentino. “Sapevamo che oggi sarebbe venuta tanta gente allo stadio, per questo dispiace ancora di più. La squadra sta facendo bene, con cuore e con grinta, sta dando tutto, ma mancano i risultati, manca qualche gol”. Ancora sui tifosi: “Sono speciali per noi, sentiamo il loro sostegno”. Su Belotti: “Siamo tutti contenti. Era difficile dopo tanto tempo fermo per infortunio, specie per chi come lui era abituato a giocare sempre, lui è la nostra bandiera, sono contento perché sta iniziando a fare bene di nuovo”.

Ansaldi su Vojvoda

Su Vojvoda: “Un giocatore completo, molto simile a me, può utilizzare tutti e due i piedi, il mister gli sta dando fiducia”. Sulle prossime partite e sull’annata: “Spero che questo periodo passi in fretta, la strada giusta è quella del lavoro, con l’obiettivo di fare bene, speriamo a marzo di iniziare a prendere i tre punti. L’obiettivo? Iniziare di nuovo a vincere perché è quello che dà fiducia, mentalmente e fisicamente aiuta“.