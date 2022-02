Le dichiarazioni del tecnico Walter Mazzarri dopo Torino-Cagliari, match terminato 1-2 a favore dei rossoblu

Voleva i tre unti e li ha ottenuti Walter Mazzarri,a caccia della salvezza matematica con il suo Cagliari. Bellanova-Deiola: questi i due marcatori che hanno firmato la vittoria dei sardi contro il Torino. Il tecnico commenta così la prestazione dei suoi: “Pavoletti ha dato al svolta alla gara. In quel momento lì dovevamo fare sponde con glia ttaccanti. Con il Toro che ci attaccava da tutte le parti l’unica opzione era lanciare Pavoletti contro Bremer. Doveva riuscire a tenere palla. Ha dato la svolta, fatto un sacco di sponde. Le mie scelte risultano ottime quando i giocatori riescono a fare ciò che mi aspetto che facciano”.

Mazzarri: “Abbiamo buttato il girone d’andata ed ora rincorriamo la salvezza”

Sulla lotta la salvezza: “I ragazzi stanno giocando bene. Anche domenica col Napoli, avevamo giocato ancora meglio, con più occasioni nitide. Questa squadra gioca a calcio, pressa, dà coraggio. Gli attaccanti pressano. Abbiamo buttato un girone d’andata e siamo a rincorrere la salvezza con le altre. Non bisogna mai abbassare la guardia. Gli spostamenti in attacco? Avevo paura visto che il Gallo in casa è un trascinatore. Non volevo lasciare solo Lovato, già ammonito sui rinvii di Milinkovic. Ho messo Grassi a fare da schermo. È andata bene ma ho spostato Joao Pedro dalla aprte di Rodriguez e Gaston da Bremer. Lovato quando aveva la palla Djidji pressava. Hanno fatto tutto benissimo, non si è quasi più sofferto. Pavoletti l’ho messo su Bremer perchè era l’unico che poteva contrastarlo fisicamente“.

Mazzarri: “Bellanova ha un futuro importante”

Su Bellanova e la prestazione generale: “Tutti hanno fatto bene. Sono ragazzi seri, stanno bene fisicamente e si allenano con continuità. Per ora ce l’abbiamo fatta ma adesso c’è la Lazio. Domani ci godiamo questa bella vittoria e poi ci pensiamo. Bellanova come Maggio? Maggio aveva grande forza sul colpo di testa e meno tecnica. Bellanova ha qualcosa in più se deve puntare l’uomo. Maggio aveva strapotere fisico. Bellanova deve migliorare sul colpo di testa, irrobustirsi ma se continua così e lavora così a sinistra e destra come stiamo facendo, ha un futuro importante. Ora aspettate che ci salviamo poi si fanno gli elogi. Non guardiamo le classifiche, non ci dobbiamo distrarre. Dobbiamo arrivare all’obiettivo con le mani alzate. Non ci esaltiamo troppo, restiamo con i piedi per terra finchè la matematica non ci aiuta sul nostro obiettivo“.

Mazzarri sul passato a Torino

“Dopo di me si sono cambiati una caterva di allenatori, io ho lasciato la squadra a 27 punti e poi per due stagioni il Toro si è salvato all’ultimo, non fosse stato per quel pari con la Lazio si sarebbero giocati la Serie A all’ultimo turno. Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute e mi sono dimesso, il futuro ha detto che avevo ragione e forse avrei dovuto farlo prima. Qui ho fatto il record di 63 punti, pochi di quei ragazzi sono rimasti, per esempio Bremer, che abbiamo creato noi, poi ogni anno cambiando allenatore sono arrivati anche giocatori nuovi”. Sul rapporto col presidente: “Se ho visto Cairo? No non l’ho visto ma lo saluterei volentieri, conoscendolo e mi ricordo bene qui come funzionava, quando si perde si ha meno voglia di parlare”.