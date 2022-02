Sulle fasce Mazzarri sorprende Juric, in mezzo al campo Lukic non brilla, Pjaca non fa la differenza

MILINKOVIC-SAVIC 6: brividi al 4′ quando respinge male una una conclusione di Grassi, poi sul successivo tentativo di Joao Padro si fa trovare pronto. Sui gol non ha grosse colpe.

DJIDJI 6: controlla con personalità Joao Pedro, poi in occasione del raddoppio non è abbastanza reattivo con Pavoletti, che appena entrato lo mette in difficoltà. E quella sponda che gli concede vale metà del gol del raddoppio.

BREMER 6: sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio di punizione, non rinunciando mai nel corso della partita a qualche sortita offensiva contro quella che è la squadra alla quale ha fatto più gol. Però la retroguardia oggi soffre già del dovuto.

RODRIGUEZ 5.5: tiene imbrigliato Pereiro che praticamente non si vede, non lo aiuta però la giornata no di un centrocampo capace di mandare in difficoltà. Sul gol di Bellanova è fuori posizione, e il calciatore del Cagliari trova il gol indisturbato

