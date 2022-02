Sintesi e commento di Torino-Cagliari, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A

La squalifica di Mandragora porta Juric a rimettere ancora una volta le mani sulla zona mediana del campo. Si torna alla coppia che per settimane è stata quella titolare, Lukic-Pobega, anche se la novità più grossa nel leggere le formazioni è l’assenza di Singo, uno degli stakanovisti granata. Tocca ad Ansaldi dal 1′, nella sua classica posizione sulla fascia sinistra, mentre Vojvoda torna a destra. Piccolo brivido al 4′ quando Milinkovic-Savic respinge in qualche modo la conclusione di Grassi e poi impedisce a Joa Pedro di trovare la rete sul tap-in successivo. La gara è equilibrata e nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano la gara. Al 16′ conclusione da fuori di Belotti che impegna Cragno e sul successivo angolo colpo di testa fuori di pochissimo da parte di Pobega. Al 21′ il vantaggio del Cagliari: rimessa laterale battuta da Dalbert che sorprende tutti. La palla arriva in area a Grassi, che sfugge al controllo di Lukic, e serve l’accorrente Bellanova, tutto solo e libero di battere a rete. Al 30′ punizione velenosa di Brekalo da fuori area: la palla scavalca la barriera e poi si abbassa, costringendo Cragno al tuffo in angolo. Sul corner successivo destro di Lukic che finisce di poco fuori, con i sardi che si difendono strenuamente occupando praticamente tutta l’area di rigore. Al 35′ pericolo in area granata: su angolo Altare da terra, non trova la porta sparando altissimo. La migliore azione del primo tempo il Toro la costruisce al 37′: Lukic sulla destra lascia la palla a Brekalo che crossa per Pjaca che una girata di destro impegna seriamente Cragno. Il portiere la tocca con una grande parata, quel tanto che basta a far sbattere il pallone sulla traversa, prima che la sfera finisca fuori. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo decisamente più vivace il Toro, alla ricerca del pareggio. Al 45′ sinistro a giro velenoso di Pobega, che finisce fuori di pochissimo.