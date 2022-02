Torino-Cagliari, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Una partita speciale per Mazzarri, per sua stessa ammissione nella conferenza stampa della vigilia. Torino-Cagliari, match delle 12.30 (anzi, 35, considerati i cinque minuti di ritardo fissati per il calcio d’inizio per via della protesta contro l’invasione russa in Ucraina) sarà quello in cui i granata dopo due anni ritroveranno in casa il vecchio allenatore. Per Juric invece bando ad ogni sentimentalismo: è una partita da vincere per tornare a fare i tre punti, che in casa mancano dalla partita con la Fiorentina. Segui in diretta Torino-Cagliari su Toro.it.

Torino-Cagliari: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-CAGLIARI

Ore 10.30 Bella giornata di sole a Torino: mancano circa due ore al fischio d’inizio del match che vedrà affrontarsi le squadre di Juric e Mazzarri. Intorno allo stadio c’è ancora poca gente ma tanti tifosi aspetteranno l’arrivo del pullman granata per accogliere i calciatori granata ma soprattutto per far sentire la propria vicinanza, il proprio affetto e calore al capitano, il Gallo Belotti, tornato al gol proprio nel derby alla seconda partita dopo l’infortunio.

Torino-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

Torino-Cagliari in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024 e che manda in onda tutte le 10 partite di ogni giornata del campionato della massima serie.

Torino-Cagliari: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti. A disp. Berisha, Izzo, Buongiorno, Zima, Aina, Ansaldi, Ricci, Linetty, Seck, Warming, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. A disp. Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Altare, Lykogiannis, Obert, Gagliano, Keita, Pavoletti. All. Mazzarri.

Torino-Cagliari: la diretta

Calcio d’inizio alle 12.35

Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione