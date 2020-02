Ansaldi: "Dobbiamo iniziare a vincere, nel calcio basta poco per cambiare le cose" - Toro.it

Cristian Ansaldi ha commentato la sconfitta del suo Torino contro il Milan: “Dobbiamo continuare così, i risultati arriveranno”

Al termine di Milan-Torino 1-0, Cristian Ansaldi ha commentato così la sconfitta subita dalla squadra granata: “Dobbiamo continuare a lavorare. Oggi abbiamo dimostrato un altro spirito, dobbiamo però ritrovare l’identità del Toro che è il cuore, la grinta: questo è l’unico modo per uscire da questa situazione. Questa settimana abbiamo lavorato moltissimo, dobbiamo continuare così e i risultati arriveranno”.

Ansaldi: “Normale che i tifosi siano arrabbiati”

Ansaldi ha poi parlato dell’ambiente: “Quando si crea un ambiente negativo è colpa di tutti. Il sostegno dei tifosi per noi è molto importante, ma è normale che adesso loro siano arrabbiati. Sicuramente quest’anno dobbiamo correggere tante cose e i risultati arriveranno”.

“Se avessimo fatto gol per primi sarebbe cambiato tutto. Il Milan è una squadra forte e si è difesa bene, l’unico modo per cambiare questa situazione è iniziale a vincere. Nel calcio basta davvero poco per cambiare le cose. La classifica? Normale che preoccupi, ma mancano ancora tante partite”.