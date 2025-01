Domani si affronteranno Atalanta e Torino. Vanoli va verso la riconferma degli 11 che hanno battuto il Cagliari

Il Torino domani affronterà l’Atalanta in una sfida molto importante. I granata stanno vivendo un momento positivo ma i bergamaschi sono una delle contendenti allo scudetto e sono reduci dalla vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione. Il Toro di Vanoli dovrà quindi impegnarsi molto per cercare di portare qualche punto a casa. Vanoli quindi dovrà decidere chi schierare con molta attenzione. Molto probabilmente il tecnico si affiderà al 4-2-3-1 che fino ad ora ha dato ottimi risultati. In porta nessun dubbio: Milinkovic–Savic, il portiere di Serie A che attualmente ha più parate in tutto il campionato. Davanti al portiere serbo i quattro difensori saranno gli stessi che hanno giocato contro il Cagliari: Pedersen a destra, Maripan e Coco centrali e Borna Sosa a sinistra.

Qualità, fisicità e inserimenti: ecco il centrocampo

Sulla mediana, proprio come contro il Cagliari agiranno Ricci e Tameze. I due centrocampisti hanno fatto un’ottima partita contro la squadra di Nicola e sembra che Tameze sia rientrato nei progetti di Vanoli. Infatti ora il francese sta giocando più regolarmente e le sue doti fisiche e atletiche lo rendono molto utile in fase di interdizione, ma la sua capacità di inserirsi lo rende pericoloso anche in attacco. Poco da dire su Ricci che come al solito è indispensabile per il Toro. Contro il Cagliari ha anche trovato un’assist importante. Davanti a loro due agirà come trequartista il numero 10: Nikola Vlasic. Il croato è in netta crescita e sicuramente sarà fondamentale.

Davanti il solito tridente

In attacco agirà il solito tridente con Karamoh largo a sinistra che cercherà di sfruttare la sua velocità per sorprendere la difesa dei bergamaschi, a destra agirà Lazaro che cercherà di fare la stessa cosa, ovviamente essendo un destro a destra lui cercherà più il fondo per poi crossare rispetto a Karamoh che preferirà partire largo per accentrarsi e calciare con il destro. Prima punta ovviamente giocherà Adams. Lo scozzese è reduce da una strepitosa doppietta contro il Cagliari e vuole trovare continuità.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Dembélé, Linetty, Gineitis, Ciammaglichella, Njie, Sanabria. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zapata, Schuurs , Savva, Ilkhan, Ilic, Vojvoda, Elmas