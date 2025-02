La probabile formazione di Gasperini nella sfida di questa sera contro il Torino: i bergamaschi ritrovano Hien in campionato

Questa sera a Bergamo andrà in scena una sfida importantissima. L’Atalanta di Gasperini, reduce da un’ottima partita contro il Barcellona, affronterà un Torino che con il cambio di modulo sembra aver trovato la quadra e non perde da 5 partite consecutive. Gasperini invece non cambierà modulo, affidandosi come al solito alla sua classica difesa a 3. I bergamaschi quindi scenderanno in campo probabilmente con un 3-4-3 con a difesa della porta uno straordinario Carnesecchi (ottavo per clean sheet in Serie A e sesto per parate). Davanti a lui dovrebbero giocare Hien, Djimsiti e Kolasinac. Unico dubbio è tra Kolasinac e Zappacosta. Ovviamente in questo caso Zappacosta giocherebbe esterno e come braccetto agirebbe Ruggeri. Fa male in questo reparto la perdita di Scalvini che dopo l’infortunio alla spalla contro il Barcellona dovrà operarsi. Per lui stagione finita.

Centrocampo a quattro: ballottaggio tra due ex granata

Sulla fascia sinistra, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe giocare Ruggeri. A destra c’è un ballottaggio in corso tra due giocatori ex del Torino: Bellanova e Zappacosta. Il primo è per ora in netto vantaggio vista anche la stagione strepitosa che sta facendo (fino ad ora 7 assist in 21 presenze in Serie A). I due interni di centrocampo invece saranno quasi sicuramente De Roon e Ederson, con il brasiliano reduce da un grandissimo gol contro il Barcellona in Champions League.

In attacco ballottaggio tra Pasalic e Samardzic

Nel tridente offensivo ovviamente la punta centrale non può che essere Mateo Retegui. Il bomber italo argentino è già a quota 16 gol e 3 assist in questo campionato e sicuramente procurerà più di qualche grattacapo alla difesa granata. Poco più indietro rispetto a lui giocherà De Ketelaere che in questo campionato ha già segnato 5 gol e fornito 5 assist per i compagni. Di fianco al belga è in corso un ballottaggio tra Samardzic e Pasalic, con il primo in leggero vantaggio rispetto al secondo nonostante il gol di quest’ultimo contro il Barcellona. Non convocato Zaniolo, al suo posto torna a disposizone Gianluca Scamacca.

La probabile formazione dell’Atalanta

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Gasperini per la sfida di stasera contro il Torino.

Probabile formazione Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Ruggeri, Ederson, De Roon, Bellanova; De Ketelaere, Retegui, Samardzic. A disp: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Zappacosta, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Palestra, Brescianini, Scamacca. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili Kossounou, Scalvini, Lookman