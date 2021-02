I convocati di Gian Piero Gasperini e Davide Nicola in vista di Atalanta-Torino, valida per la 21^ giornata di Serie A

Atalanta-Torino, un match dal peso differente per i due club a confornto. I granata proveranno infatti a concretizzare la prima vittoria con Nicola come allenatore per dare una spinta alla classifica, attualmente poco confortante. La Dea invece ha ambizioni diverse e, se la Coppa Italia resta prioritaria, proverà comunque ad ottenere il massimo dalla sfida al Gewiss Stadium. Due gli assenti nella lista di Gasperini: si tratta di Hateboer, che ha riscontrato un problema al metatarso, e di Maehle, che aveva riscontrato un taglio al piede. Prima chiamata invece per Kovalenko. Sul fronte granata, ancora in dubbio Vojvoda, tornato a svolgere parte dell’allenamento in gruppo e out Rodriguez. Di seguito le scelte dei due allenatori sui convocati per la ventunesima giornata di Serie A.

Atalanta-Torino, i convocati di Gasperini

Sono 23 i giocatori chiamati da Gasperini in occasione del match contro il Torino. Tra questi rientra Kovalenko, neoacquisto della Dea, che compare per la prima volta tra i convocati. Out invece Hateboer e Maehle. Di seguito le scelte del tecnico della Dea.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini;

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi;

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic;

Attaccanti: Lammersi, Muriel, Ilicic, Zapata.

Atalanta-Torino, i convocati di Nicola

In attesa di comunicazione.